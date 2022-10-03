Экс-голкипер «Локомотива» Абаев: «Пропустить четыре от «Урала» - это катастрофа»

Московский «Локомотив» потерпел крупное поражение от екатеринбургского «Урала» (2:4) в матче 11-го тура чемпионата России. Экс-вратарь «железнодорожников» Илья Абаев прокомментировал этот результат.

«Пропустить четыре от «Урала» - это катастрофа. Надо что-то менять, столько поражений подряд нельзя записать в разряд случайностей. Игра в обороне - полное безобразие», - цитирует Абаева Betonmobile.ru.

Стоит отметить, что «железнодорожники» потерпели четыре подряд поражения в Премьер-лиге. Столичный коллектив с девятью очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Сочи». Матч пройдет 8 октября.