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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание в РПЛ»

02 Октября 2022 • 07:37 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

В рамках 11-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на своем поле потерпел крупное поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:4. После завершения встречи наставник столичного коллектива Йозеф Циннбауэр ответил на вопросы представителей СМИ.

«Команда будет биться, чтобы подняться выше. «Локо» не будет бороться за выживание. Нам есть над чем работать. Три дня назад была совсем другая игра», - приводит слова немецкого специалиста «Чемпионат».

После вчерашней неудачи «железнодорожники» с девятью баллами занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Циннбауэра встретятся с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
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