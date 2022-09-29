Педро Габриэл — о своём покере в ворота «Химок»: «Теперь я должен обед Миранчуку»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Фонбет Кубка России над «Химками» (5:0), в котором он отметился четырьмя забитыми мячами.

Отметим, что три из четырёх своих гола бразилец забил с передач Антона Миранчука.

«Отдельное спасибо Антону Миранчуку, который сделал три ассиста на меня. С Антоном очень легко играть, он — классный игрок. С ним мы наладили игровые связи ещё на тренировках. Сегодня в игре тоже всё получилось. И теперь я должен ему обед», — цитирует Педро Габриэла пресс-служба московского клуба.

Напомним, 22-летний бразилец перешёл в «Локомотив» в начале текущего месяца из «Брагантино». За «железнодорожников» Педро Габриэл успел провести четыре игры, забив в них четыре мяча и отдав одну результативную передачу.