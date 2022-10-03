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Уткин раскритиковал руководство «Локомотива» после поражения от «Урала»

03 Октября 2022 • 12:34 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Знаменитый спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал текущее руководство столичного «Локомотива».

«Вся эта история с правлением Плутника, Цорна и Леончечнко является чем-то вроде вируса. Вирусное заражение, которое проявляется многократно, и вакцина против него не найдена», — заявил Уткин на собственном ютуб-канале.

Также Василий выразил мнение, что решения в руководстве принимают не Томас Цорн, Александр Плутник или Владимир Леонченко, поскольку никто из них не стал отвечать на вопросы СМИ после позорного проигрыша «Уралу».

Напомним, что «железнодорожники» провалили домашнюю игру против клуба из Екатеринбурга, уступив со счётом 2:4. После 11 туров «Локомотив» занимает лишь 13 строчку. На счету подопечных Йозефа Циннбауэра девять баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Владимир Леонченко Томас Цорн Александр Плутник
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