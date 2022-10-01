Григорий Иванов: «Играли здорово, могли забить восемь»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Успех «Урала» прокомментировал президент клуба Григорий Иванов, который считает, что его команда могла забить и восемь голов.

- За счет игры добились такой победы. Играли здорово, могли забить восемь, но так получилось, что не забили. Виктор Михайлович сыграл в этом большую роль. Какие будут премиальные? Пятерные, - цитирует слова Иванова новостное агентство ТАСС.