Булыкин: «Локомотив» падает к стыкам»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Эта неудача стала уже четвертой кряду для «Локомотива», и бывший футболист клуба Дмитрий Булыкин считает, что с такой динамикой команде всерьез придется бороться за выживание в высшей лиге.

- Все после победы над «Химками» в Кубке России ожидали от «Локомотива» хорошей игры, хорошего настроения, победы и исправления положения в чемпионате. Но получилось все наоборот. «Локо» летит к стыковым матчам, что очень печально, - цитирует Булыкина Rusfootball.info.