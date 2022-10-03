Эммерсон: «Урал» расцвёл с приходом Ганчаренко, багажа Шалимова вообще не осталось»

Легионер екатеринбургского «Урала» Эммерсон высказался о влиянии главного тренера Виктора Ганчаренко на игру команды.

«Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Ганчаренко команда расцвела. Багажа Шалимова вообще не осталось», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, что 45-летний белорусский специалист занял пост наставника «Урала» в середине августа. С ним был подписан контракт до июня 2024 года.

В последнем матче РПЛ екатеринбургский коллектив на выезде победил «Локомотив» со счетом 4:2.

После 11 туров «Урал» с семью баллами занимает предпоследнее место в таблице.