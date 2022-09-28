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Цорн сообщил, что на днях тренерский штаб «Локомотива» пополнит ещё один специалист

28 Сентября 2022 • 17:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о вхождении Фадлу Давидса в тренерский штаб «железнодорожников».

«Новый ассистент хорошо знает главного тренера, они вместе работали. Успешно работали вместе. Понятно, что тренеру нужны ассистенты», — передает слова Цорна «РБ Спорт».

Функционер отметил, что Давидс пришел не для того, чтобы в будущем занять место Йозефа Циннбауэра, он просто помощник тренера. В течение нескольких дней тренерский штаб пополнит еще один ассистент, это будет российский специалист, добавил Цорн.

Сегодня, 28 сентября, «Локомотив» в гостях встретится с «Химками» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 17:30 по мск.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Фадлу Давидс
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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