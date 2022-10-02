Игрок «Локомотива»: «Результаты команды - полное дерьмо»

Защитник столичного «Локомотива» Тин Едвай высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В матче 12-го тура «железнодорожники» на «РЖД Арене» проиграли «Уралу» со счетом 2:4.

«Результаты «Локомотива» - полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации», - передает слова хорватского футболиста «РБ Спорт».

По итогам 11 туров чемпионата России московская команда набрала девять баллов и занимает лишь 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Йозефа Циннбауэра встретятся с «Сочи». Встреча состоится 8 октября.