Смородская: «Спасайте «Локомотив»!

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Эта неудача стала уже четвертой кряду для «Локомотива», и бывший президент клуба Ольга Смородская считает, что пора бить в набат и спасать клуб. Свои чувства по поводу очередной неудачи горячо любимого клуба она прокомментировала очень эмоционально.

- Клуб надо спасать. Первое, что надо сделать, — всех выгнать. «Локомотив» был в меньшинстве, но люди в меньшинстве забивают голы и выигрывают матчи. Кошмар. Катастрофа! Ничего не наладится, пока не выгонишь их всех: Леонченко, Цорна, тренера. Грустное зрелище, на которое все смотрят, и никто ничего не делает. Я поражена! - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».