Тарханов назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

Футбольный специалист Александр Тарханов, известный по работе в екатеринбургском «Урале», считает, что московскому «Локомотиву» пора сменить главного тренера.

«После такой игры, думаю, Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе. И отдать власть Семину. С ним команда выигрывала трофеи», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» на своем домашнем стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение от «Урала» со счетом 2:4. После этой неудачи «Локомотив» продолжает оставаться на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре столичный коллектив на выезде встретится с «Сочи».