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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

02 Октября 2022 • 09:10 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Футбольный специалист Александр Тарханов, известный по работе в екатеринбургском «Урале», считает, что московскому «Локомотиву» пора сменить главного тренера.

«После такой игры, думаю, Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе. И отдать власть Семину. С ним команда выигрывала трофеи», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» на своем домашнем стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение от «Урала» со счетом 2:4. После этой неудачи «Локомотив» продолжает оставаться на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре столичный коллектив на выезде встретится с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Александр Тарханов
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