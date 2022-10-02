Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении на пост главного тренера «железнодорожников». Команда провально выступает в текущем сезоне, занимая лишь 12-е место в турнирной таблице.

«Готов ли я вернуться в «Локомотив»? Давайте не будем говорить на эту тему», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в субботу, 1 октября, «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:4. В рамках 12-го тура чемпионата России столичный коллектив встретится с «Сочи».