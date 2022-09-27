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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов шокирован новым назначением в «Локомотиве»

27 Сентября 2022 • 20:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, главным помощником главного тренера клуба (простите за каламбур) стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Циннбауэру (а возможно, также заваривать кофе и жарить колбаски).

Удивительное для находящейся в очень сложном положении команды назначение прокомментировал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, который шокирован подобным назначением.

- Это издевательство над болельщиками. Руководство хочет угробить «Локомотив». Им нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают. Беда, - цитирует Наумова издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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