Наумов шокирован новым назначением в «Локомотиве»

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, главным помощником главного тренера клуба (простите за каламбур) стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Циннбауэру (а возможно, также заваривать кофе и жарить колбаски).

Удивительное для находящейся в очень сложном положении команды назначение прокомментировал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов, который шокирован подобным назначением.

- Это издевательство над болельщиками. Руководство хочет угробить «Локомотив». Им нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают. Беда, - цитирует Наумова издание «Спорт-экспресс».