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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Идёт полная деградация «Локомотива»

02 Октября 2022 • 07:31 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин высказался относительно провального выступления московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «железнодорожники» потерпели поражение от «Урала» со счетом 2:4.

«У меня нет виденья вообще, что клуб хочет сделать. Идет полная деградация. Каждый игрок «Локомотива» играет хуже своего потенциала», - поведал специалист в эфире «Матч Премьер».

После 11 туров чемпионата России московский коллектив набрал всего девять баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем матче «Локо» сыграет против «Сочи».

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Локомотив Москва Юрий Сёмин
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