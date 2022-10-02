Сёмин: «Идёт полная деградация «Локомотива»

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин высказался относительно провального выступления московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «железнодорожники» потерпели поражение от «Урала» со счетом 2:4.

«У меня нет виденья вообще, что клуб хочет сделать. Идет полная деградация. Каждый игрок «Локомотива» играет хуже своего потенциала», - поведал специалист в эфире «Матч Премьер».

После 11 туров чемпионата России московский коллектив набрал всего девять баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем матче «Локо» сыграет против «Сочи».