Агент Бикфалви заявил, что пока неизвестно, когда игрок вернётся на поле

Даниэль Драгош, агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви, ответил на вопрос о сроках восстановления игрока.

«На данный момент неизвестно, когда Эрик вернется к тренировкам. О сроках восстановления можно будет говорить только завтра, после обследования», — цитирует Драгоша Sport 24.

Отметим, что ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что Бикфалви выбыл минимум на три недели, но точнее о сроках станет известно только после медицинского обследования.

В текущем сезоне румынский футболист забил три мяча и сделал один ассист в 12 матчах с учетом всех турниров.