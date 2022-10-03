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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов высказался о проблемах «Локомотива»

03 Октября 2022 • 16:02 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о выступлении «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в субботу, 1 октября, «железнодорожники» уступили на своём поле «Уралу» (2:4), потерпев четвёртое поражение подряд в рамках Премьер-лиги.

Бушманов отметил, что команда из Екатеринбурга могла забить в ворота 18-летнего Даниила Худякова гораздо больше мячей.

«Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Также эксперт отметил, что несмотря на все неудачи, «Локомотив» обладает хорошим составом, которому тяжело даётся работа в условиях постоянной смены немецких наставников.  

После 11 туров «красно-зелёные» набрали девять очков, расположившись на 13-месте в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Бушманов Даниил Худяков
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