Бушманов высказался о проблемах «Локомотива»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о выступлении «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в субботу, 1 октября, «железнодорожники» уступили на своём поле «Уралу» (2:4), потерпев четвёртое поражение подряд в рамках Премьер-лиги.

Бушманов отметил, что команда из Екатеринбурга могла забить в ворота 18-летнего Даниила Худякова гораздо больше мячей.

«Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Также эксперт отметил, что несмотря на все неудачи, «Локомотив» обладает хорошим составом, которому тяжело даётся работа в условиях постоянной смены немецких наставников.

После 11 туров «красно-зелёные» набрали девять очков, расположившись на 13-месте в турнирной таблице российского чемпионата.