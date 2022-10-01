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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игрока «Локомотива» удалили в начале матча после вмешательства ВАР

01 Октября 2022 • 19:26 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Урал
2-й тайм

Субботнюю часть одиннадцатого тура Российской премьер-лиги закрывают «Локомотив» и «Урал». В начале игры московская команда пропустила гол. Очень скоро ситуация «железнодорожников» ещё сильнее усложнилась – прямую красную карточку за грубый фол получил защитник команды Максим Ненахов.

Арбитр Сергей Иванов сначала показал Ненахову жёлтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора наказание было ужесточено.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Локомотив Москва Максим Ненахов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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окончен Оренбург 4:1 Сочи 3.65 3.90 1.95
окончен Химки 1:2 ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
Идет 56 минута Локомотив Москва 0:2 Урал 1.85 3.75 4.30
02.10  14:00 Факел ... Торпедо Москва 1.81 3.85 4.40
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
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