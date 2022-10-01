​Игрока «Локомотива» удалили в начале матча после вмешательства ВАР

Субботнюю часть одиннадцатого тура Российской премьер-лиги закрывают «Локомотив» и «Урал». В начале игры московская команда пропустила гол. Очень скоро ситуация «железнодорожников» ещё сильнее усложнилась – прямую красную карточку за грубый фол получил защитник команды Максим Ненахов.

Арбитр Сергей Иванов сначала показал Ненахову жёлтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора наказание было ужесточено.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.