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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов считает, что Сёмин может возглавить «Локомотив»

01 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
Через 0 ч. 15 мин.

Бывший игрок сборной России Никита Баженов поделился мнением о возможном возращении Юрия Сёмина в «Локомотив».

«Мог бы Сёмин возглавить нынешний «Локо»? Наверное, да. Почему нет? Я вижу любое развитие событий: и Юрия Павловича вижу, и Черевченко, и другого специалиста на этом посту», — цитирует слова Баженова портал Rusfootball.

Экс-игрок считает, если команда не дает результат, то необходимо делать какие-то изменения, но то, что сейчас происходит в «Локомотиве» уже не понятно.

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав лишь 9 очков за десять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Никита Баженов Игорь Черевченко
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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