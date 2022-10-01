Баженов считает, что Сёмин может возглавить «Локомотив»

Бывший игрок сборной России Никита Баженов поделился мнением о возможном возращении Юрия Сёмина в «Локомотив».

«Мог бы Сёмин возглавить нынешний «Локо»? Наверное, да. Почему нет? Я вижу любое развитие событий: и Юрия Павловича вижу, и Черевченко, и другого специалиста на этом посту», — цитирует слова Баженова портал Rusfootball.

Экс-игрок считает, если команда не дает результат, то необходимо делать какие-то изменения, но то, что сейчас происходит в «Локомотиве» уже не понятно.

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав лишь 9 очков за десять матчей.