Цорн приветствует нового помощника Циннбауэра

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, главным помощником главного тренера клуба (простите за каламбур) стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Циннбауэру (а возможно, также заваривать кофе и жарить колбаски).

Удивительное для находящейся в очень сложном положении команды назначение прокомментировал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, который приветствует новичка.

- По желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера. Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам, - цитирует Цорна официальный сайт клуба.