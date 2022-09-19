Смородская: «Локомотиву» нужно убрать Циннбауэра и Цорна

Экс-глава «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации «железнодорожников».

«Самое правильное, что может сделать «Локомотив» в перерыве на матчи сборных — убрать Циннбауэра и Цорна. Куда они ведут команду, я не понимаю», — заявила Смородская «РБ Спорту».

Функционер отметила, что все им говорят об изменениях, но руководители ничего не делают, в клубе ужасная ситуация, необходимо составить новую стратегию развития.

После десяти туров Российской премьер-лиги московский «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять зачетных баллов.