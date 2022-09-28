«Какая-то агония» - Гуренко прокомментировал появление южноафриканского помощника Циннбауэра в «Локомотиве»

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, первым помощником главного тренера клуба стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Йозефу Циннбауэру - наставнику «железнодорожников». Новость прокомментировал Сергей Гуренко - бывший защитник московского клуба.

- Если этого тренера взяли, значит, Циннбауэр точно доработает до конца сезона. А потом будут смотреть на результат… Вообще, иногда кажется, что в «Локомотиве» какая-то агония. Одного приглашают, другого… Я не уверен, что это приведет к чему-то хорошему, - цитирует слова Гуренко «Плеймейкер24.ru».