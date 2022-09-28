Гуренко: «Не стал бы кричать, что Давидс приехал подзаработать»

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, первым помощником главного тренера клуба стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Йозефу Циннбауэру - наставнику «железнодорожников». Новость прокомментировал Сергей Гуренко - бывший защитник московского клуба. Он считает, что мнение циников о том, что Давидс приехал «срубить капусты», не вполне корректно.

- Не стал бы кричать, что Давидс приехал подзаработать. Просто он знаком Циннбауэру, с этим ассистентом главному будет комфортно. В любом случае, победа над «Химками» 5:0 не связана с приходом Давидса. А основная проверка — это чемпионат, - цитирует Гуренко playmaker24.ru.