Президент «Урала» рассказал, приходили ли повестки в клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, не получали ли сотрудники клуба повестки.

«К нам не приходили ни к кому. Не могу сказать, я сейчас не в городе, я в другом регионе. Мне бы доложили, но, видимо, ничего не было, раз никто ничего не сказал», — цитирует слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что повестки пришли нескольким сотрудникам РФС.

После десяти туров екатеринбургский клуб занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка. В предстоящем туре «Урал» в гостях встретится с московским «Локомотивом», игра состоится 1 октября в 19:00 по мск.