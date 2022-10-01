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Ганчаренко: «Когда забиваешь четыре «Локомотиву» на выезде, нечего сетовать на реализацию»

01 Октября 2022 • 22:56 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Эта неудача стала уже четвертой кряду для «Локомотива», а вот в стане «Урала» довольны все, в том числе и наставник команды Виктор Ганчаренко, который возглавил команду по ходу сезона после расставания с Игорем Шалимовы.

- Мы хорошо смотрелись до удаления, правильно действовали, растягивали соперника, создавали моменты и правильно открывались. Когда ты забиваешь четыре «Локомотиву» на выезде, не стоит сетовать на реализацию, - заявил Ганчаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».


 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Виктор Ганчаренко
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