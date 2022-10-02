Тарханов одним словом описал игру «Локомотива» в защите

Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении столичного «Локомотива» от екатеринбургского «Урала» в матче 11-го тура Премьер-лиги. «Железнодорожники» уступили на «РЖД Арене» со счетом 2:4.

«Москвичи сыграли, конечно, скверно. Ну что это такое? Игру «Локомотива» в обороне можно описать одним словом - раздрай», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

После вчерашнего поражения «железнодорожники» с девятью баллами остались на 12-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» на выезде померяется силами с «Сочи». Встреча пройдет 8 октября.