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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов одним словом описал игру «Локомотива» в защите

02 Октября 2022 • 08:48 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении столичного «Локомотива» от екатеринбургского «Урала» в матче 11-го тура Премьер-лиги. «Железнодорожники» уступили на «РЖД Арене» со счетом 2:4.

«Москвичи сыграли, конечно, скверно. Ну что это такое? Игру «Локомотива» в обороне можно описать одним словом - раздрай», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

После вчерашнего поражения «железнодорожники» с девятью баллами остались на 12-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» на выезде померяется силами с «Сочи». Встреча пройдет 8 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Александр Тарханов
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