Баринов предложил руководству «Локомотива» вернуть Сёмина

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, главным помощником главного тренера клуба (простите за каламбур) стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Циннбауэру (а возможно, также заваривать кофе и жарить колбаски).

Новым назначением удивлен Валерий Баринов - заслуженный артист Российской Федерации, который болеет именно за «Локомотив». Он считает, что руководству клуба лучше вернуть к его рулю Юрия Семина, амого успешного тренера в истории команды.

- Все, что делается в «Локомотиве», нелогично. У них есть какая-то своя логика, но очень глубоко спрятанная. Никакой пользы от этого для клуба, болельщиков и футбола не будет! Надо сейчас уже брать хорошего тренера. Того же Сёмина. Дать ему карт-бланш на два года и вернуть команду! - цитирует слова Баринова издание «Спорт-экспресс».