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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов предложил руководству «Локомотива» вернуть Сёмина

27 Сентября 2022 • 23:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, главным помощником главного тренера клуба (простите за каламбур) стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Циннбауэру (а возможно, также заваривать кофе и жарить колбаски).

Новым назначением удивлен Валерий Баринов - заслуженный артист Российской Федерации, который болеет именно за «Локомотив». Он считает, что руководству клуба лучше вернуть к его рулю Юрия Семина, амого успешного тренера в истории команды.

- Все, что делается в «Локомотиве», нелогично. У них есть какая-то своя логика, но очень глубоко спрятанная. Никакой пользы от этого для клуба, болельщиков и футбола не будет! Надо сейчас уже брать хорошего тренера. Того же Сёмина. Дать ему карт-бланш на два года и вернуть команду! - цитирует слова Баринова издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Валерий Баринов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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