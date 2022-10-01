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«Урал» быстро забил «Локомотиву» третий и четвёртый гол

01 Октября 2022 • 20:33 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Удаление Максима Ненахова уже на 13-й минуте в матче «Локомотив» - «Урал» предопределило судьбу противостояния. Команда Виктора Ганчаренко выиграла первый тайм со счётом 2:0, а после перерыва убедила в своём перевесе последних скептиков, забив еще дважды в течение трех минут.

Юрий Газинский выдал чудо-пас в разрез обороны, и Лазар Ранджелович не промахнулся. Тут же после подачи углового Даниэль Мишкич головой переправил мяч в фактически пустые ворота «Локомотива». Счёт стал 4:0. Как бы это не был последний матч для тренера Йозефа Циннбауэра.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
01 Октября 2022 в 20:42
чейта? паровоз плавно превращают в чайник???
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окончен Оренбург 4:1 Сочи 3.65 3.90 1.95
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