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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн не намерен уходить из «Локомотива» ещё два года

 
20 Сентября 2022 • 10:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о своём будущем в московском клубе.

Цорн заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Напомним, действующее соглашение спортивного директора с «красно-зелёными» рассчитано до 2024 года.

Кроме того, функционер разъяснил ситуацию с немецким тренером Марвином Комппером, который после своего увольнения продолжил работу в структуре клуба.

«Каждый тренер, который заключает контракт с профессиональным клубом, он защищён правилами ФИФА. Какие опции есть у человека, которого отстраняешь от работы? Ты можешь выплатить ему весь контракт, куда-то устроить, либо использовать в других направлениях в клубе. Этот процесс как раз сейчас идёт», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, Цорн занимает должность спортивного директора «Локомотива» с осени прошлого года. После 10 проведённых матчей в текущем розыгрыше РПЛ «железнодорожники» набрали девять очков, расположившись на 12-й строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер Томас Цорн
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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