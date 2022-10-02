Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.ру» поделился мнением по поводу неудач «железнодорожников» в чемпионате России.

- Впервые в истории «Локомотив» потерпел в чемпионате четыре поражения подряд. Почему команда бьет все антирекорды?

- Не могу понять, что делается с командой. Особенно эта мысль возникла при счете 0:4. И счет мог быть гораздо крупнее. Даже вдесятером так нельзя играть, и получать такую кошелку мячей в свои ворота. Думаю, на болельщиков эта игра произвела удручающее впечатление. Я не могу это понять, потому что за несколько дней до этого «железнодорожники» в пух и прах разнесли «Химки». Пошли отзывы, что появился Педро Габриэль, который из центра поля с мячом убегает от защитников. Такое впечатление, что он бежит, а они пешком идут. Мне показалось, что это отличное приобретение и надо подождать, что будет дальше. Вот и подождали. Но одно дело, когда есть куда бежать, когда соперник освобождает простор, а другое – когда плотная позиционная атака и некуда бежать. Здесь другие качества должны присутствовать. Я также не понял замену Миранчука в первом тайме.

- Никто не понял эту замену.

- Такие замены в первом тайме говорят о травме. Или если игрок подсел на карточку и вот-вот получит вторую. Его не спрячешь на поле в безопасную зону и нужно подстраховаться, потому что футболист попал в неуравновешенное состояние и может удалиться. Кроме того, смена тактического рисунка бывает при катастрофическом счете. Что-то здесь сработало. Просто так игрока не меняют, если он сам не попросил этого по каким-то причинам.

- Не выпустить Баринова с первых минут было ошибкой тренера?

- Это лучше спросить у тренера, с чем связано непопадание Баринова в состав, если у него нет травмы. Может резко подскочила температура перед матчем.

- Но его же выпустили еще до перерыва.

- Значит, она упала (смеется). Не знаю. Мы можем только версии строить. Но факт остается фактом. Этот проигрыш мне напомнил прошлогоднее кубковое поражение «Локомотива» от «Енисея». Я не беру поражение «Зениту» с крупным счетом. Ему с крупным счетом может проиграть любая команда.

- Кажется, что в экстренные моменты игроки не знают, что делать на поле. У вас нет такого чувства?

- Может быть. Такие шараханья для «Локомотива» характерны, кто бы его ни тренировал.

- Сегодня «Локомотив» может оказаться в зоне стыков. Какой выход из ситуации вы видите?

- Работать. Но опять же, в каком направлении? Лебедь, рак и щука тоже работают. И каждый считает, что в правильном направлении. Времени у тренерского штаба было навалом. Я не могу понять тренерские перестановки. Помощник – это важная фигура. Он должен быть проводником идей и оппонировать главному тренеру. Их в команде было столько, что все уже вылетели из головы. Здесь вопрос к руководству и главному тренеру.

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- «Локомотив» готов морально к борьбе за выживание?

- В таком состоянии у «Локомотива» все матчи будут непростые, с кем бы они ни играли. Если «Торпедо» сегодня не проиграет «Факелу», то оно будет биться с «железнодорожниками» через тур, пока у «Локомотива» нет победной игры, можно зацепиться и не опуститься на самое дно окончательно. Поэтому все предстоящие матчи будут сложные. Должен быть характер, чтобы выбраться из этой ситуации.

- Болельщики опять призывали уволить немцев из клуба. При каком результате случатся кардинальные перемены в команде?

- Не знаю, какова степень доверия у руководства. Но здесь возможно построение пути «Рубина». Там тоже продолжается доверие, которое заслуживает уважения. Что-то руководство в этом видит, и какую-то стабильность в работе гарантирует. Можно допускать разные варианты, что клуб не хочет платить неустойку или за стабильность, которая позволяет тренеру работать на перспективу. Но такие чудеса происходят редко. Обычно терпения не хватает.

Елена Григорьевская