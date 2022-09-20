Григорий Иванов заявил, что с удовольствием бы подписал Месси

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о трансферных планах своей команды.

«Будет ли «Урал» рассматривать свободных агентов? Думаю, что нет. Если только Месси не станет свободным, мы бы с удовольствием его подписали (смеется)», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Президент екатеринбургского клуба добавил, что на данный момент команда полностью укомплектована.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Урал» занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице, имея в своем активе всего четыре набранных очка.

Напомним, что недавно в клубе произошла тренерская перестановка, вместо Игоря Шалимова пост главного тренера занял Виктор Ганчаренко.