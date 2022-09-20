Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов заявил, что с удовольствием бы подписал Месси

 
20 Сентября 2022 • 15:47 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о трансферных планах своей команды.

«Будет ли «Урал» рассматривать свободных агентов? Думаю, что нет. Если только Месси не станет свободным, мы бы с удовольствием его подписали (смеется)», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Президент екатеринбургского клуба добавил, что на данный момент команда полностью укомплектована.  

После десяти туров Российской премьер-лиги «Урал» занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице, имея в своем активе всего четыре набранных очка.

Напомним, что недавно в клубе произошла тренерская перестановка, вместо Игоря Шалимова пост главного тренера занял Виктор Ганчаренко.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Урал Лионель Месси Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
20 Сентября 2022 в 17:17
Берите гелевого... Он уже давно свободен... Вместе с лавкой... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
17:08 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев заявил, кто составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ
16:58 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Мы видим, что нас везде пытаются изолировать»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Силкин выступил против натурализации иностранных игроков
16:21 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Мыслей об уходе из «Рубина» не было»
16:15 · Россия. Первая лига
«Родина» объявила о переходе бразильца Силвы
16:08 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Пропущенный гол от «Спартака» — это не ошибка Худякова
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на возможное получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо
15:56 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт рассказал, готов ли он перейти в «Зенит» или «Спартак»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов заявил, что с удовольствием бы подписал Месси 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Ростов» зацепился за тройку, эти претензии надо подтверждать в дальнейшем
15:30 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Мне очень понравился Селихов в матче «Спартак» - «Локомотив»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Широков: Захарян не является звездой
15:06 · Россия. Премьер-лига
Широков: У Бальде живот больше, чем у меня
15:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал, потребуется ли игроку ЦСКА операция
14:59 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, сколько стоит аренда «Лужников»
Все новости
Рекомендуем