«Локомотив» выбрал состав на матч с «Уралом»

Субботнюю программу одиннадцатого тура Российской премьер-лиги будут закрывать «Локомотив» и «Урал». Наставник московской команды Йозеф Циннбауэр решил включить в стартовый состав таких исполнителей:

Худяков, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

«Локомотив» рассчитывает вернуться на тропу побед – три последних матча Премьер-лиги «железнодорожники» проиграли.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.