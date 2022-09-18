Ганчаренко — о судействе в матчах «Урала»: «Это не лезет ни в какие рамки»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко раскритиковал судейство в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Мы видим, какое количество результативных ошибок совершается против нас. Это не лезет ни в какие рамки. Например, сегодня был эпизод, когда мы чётко видели, что мяч уходит от соперника, но из аута его вводит «Ахмат». И таких моментов против нас достаточно!» — цитирует Ганчаренко официальный сайт «Урала».

Также специалист отметил, что не пытается оправдаться, а просто хочет, чтобы на его команду обратили внимание.

После 10 проведённых матчей команда из Екатеринбурга набрала четыре очка и расположилась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Ганчаренко проведут 1 октября против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.