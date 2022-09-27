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Борис Игнатьев: «Циннбауэр подтягивает своих друзей подзаработать» эксклюзив

27 Сентября 2022 • 14:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался о возможном приглашении Фалду Давидса в «Локомотив». Ранее в СМИ появилась информация о том, что «железнодорожники» пригласят нового помощника Йозефу Циннбауэру южноафриканского специалиста Фалду Давидса

 

- «Локомотив» приглашает нового помощника Циннбауэру южноафриканского специалиста Давидса. Как вы к этому относитесь?


- Я категорический противник всех этих новаторских идей и вообще не понимаю, для чего нужен иностранный помощник. Его Циннбауэр хорошо знает, чтобы приглашать?


- Они вместе работали в южноафриканском «Орландо Пайретс» с декабря 2019 года по август 2021 года.


- В любом случае я против всего того засилья, который есть в «Локомотиве» и нашем футболе со стороны иностранных специалистов. Они нам немного привнесли хорошего от чего можно отталкиваться, брать за основу. Я работал за рубежом в двух странах. Взять китайский пример. Ты там становишься человеком, который привносит что-то новое и после себя что-то оставляет. Ты в обязательном порядке должен проводить лекции, давать направление академии. У нас этого ничего не практикуется. Я не против иностранцев в целом, таких, как Капелло, Манчини или Хиддинг. Это серьезные люди. А все то, что сегодня есть в «Локомотиве», я категорически не понимаю. Пустая трата времени и энергии руководителей клуба.
 

- Есть ощущение, что в Циннбауэр подтягивает своих друзей подзаработать.

 

- Так оно и есть. Это друзья. Поедем в Россию, подзаработаем и уедем. Москва – классный город. Смешно, конечно. Но на самом деле должны работать наши специалисты, как Лоськов, Пашинин, которые должны трудиться на перспективу, дать что-то ребятам.
 

- Кстати, «Спартак» пригласил нового спортивного директора тоже иностранца Полу Эшуорта. Почему наши клубы приглашают иностранцев, тем более в нынешней ситуации? Чем они лучше наших специалистов?

 

- Я этого тоже не понимаю. Приглашать спортивного директора, тем более, в той ситуации, в которой мы находимся. Сегодня иностранных легионеров брать сложно и нужно делать упор на российских футболистов. А как он будет это делать? Вот я приеду в Китай, я же никого не знаю. Ни одного тренера, ни людей, ни понимаю, о чем люди говорят. У него такая работа, он должен хорошо знать тренерский состав нашего футбола, детско-юношеское направление. А он не знает. В общем, проблем много. Я не могу предположить, что он может сделать путного для команды и нашего футбола.
 

- Многие ждали перемен в «Локомотиве» в эту паузу, но получается, что руководство клуба и РЖД доверяют нынешнему штабу, если не только не увольняет его, но и усиливает?

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- Пока получается, что так.
 

- Вы ожидали, что в эту паузу будут какие-то изменения?

 

- Я давно жду изменения и надеюсь, и что нам они будут понятными. Что мы увидим четкое направление. Сейчас совсем ничего непонятно.
 

- В ближайших турах «Локомотив» начнет, наконец, набирать очки в матчах с «Уралом», «Сочи», «Торпедо»?

 

- Не знаю. Понимание исходит из каких-то действий, а мы которой тур уже ничего не видим. Только какие-то декларации. Нет нового направления.

 

- То есть, нет уверенности, что «железнодорожники» смогут обыграть даже аутсайдеров?

 

- Мы смотрим на «Локомотив» с позиции хороших традиций, больших задач, которые они ставят перед собой. И это не вяжется с тем, что сегодня показывает команда.

 

Елена Григорьевская

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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