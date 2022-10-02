Едвай: «Я верю в Циннбауэра»

Хорватский легионер «Локомотива» Тин Едвай отреагировал на слухи о возможном увольнении немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера московского коллектива.

«Я ничего не знаю об отставке Циннбауэра. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним. Игроки выполняют все его требования. Мы поддерживаем друг друга. Я верю в тренера», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Накануне «железнодорожники» потерпели очередное фиаско, проиграв на свое поле «Уралу» со счетом 2:4.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал всего девять баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.