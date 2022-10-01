Колыванов: «В «Локомотиве» пора делать выводы»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Эта неудача стала уже четвертой кряду для «Локомотива», и это беспокоит бывшего форварда российской сборной Игоря Колыванова, который призвал руководство клуба что-то предпринимать.

- Давно так безобразно «Локомотив» не стартовал. Поэтому должны какие-то выводы делать все-таки. Был бы там наш тренер, а не иностранный, наверное, уже не работал,- цитирует слова Колыванова Rusfootball.info.