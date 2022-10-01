Якунин отказался комментировать игру «Локомотива»

Бывший президент РЖД Владимир Якунин ответил на вопрос о поражении «Локомотива» от «Урала» (2:4).

«Нет, спасибо, я комментариев про игру «Локомотива» не даю, до свидания», — заявил Якунин «РБ Спорту».

«Железнодорожники» уступили екатеринбургскому клубу в рамках матча 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:4. Стоит отметить, что «Локомотив» отыграл два мяча в компенсированное время встречи.

Столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков после 11-ти туров. В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Сочи».