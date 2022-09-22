Гендиректор «Локомотива» согласился с тем, что клуб выдал катастрофический старт сезона

Позади ровно треть российского чемпионата, а московский «Локомотив» занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Команда проиграла пять матчей - ровно половину из проведенных, и три раза сыграла вничью. В результате из тридцати возможных очков у клуба всего лишь девять. Владимир Леонченко, генеральный директор клуба, согласился с тем, что старт клуба оказался крайне неудачным.

- Вынужден признать, что‑то у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы — это никуда не годится. Это не уровень «Локомотива». Растет напряжение среди болельщиков, - заявил Леонченко в эфире телеканала «Матч ТВ».