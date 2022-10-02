Кузьмичёв - о «Локомотиве»: «Хватит издеваться над командой и болельщиками»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, ранее занимавший пост директора академии московского «Локомотива», прокомментировал поражение «железнодорожников» в домашнем матче чемпионата России против «Урала» (2:4).

«Достаточно издеваться над командой и болельщиками. Вся стратегия оказалась пшиком. Настало время принять какие-то решения и поменять руководство», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

«Локомотив» в настоящий момент возглавляет немецкий тренер Йозеф Циннбауэр. Под его руководством столичный коллектив набрал всего девять баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.