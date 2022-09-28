Булыкин прокомментировал приход нового тренера в «Локомотив»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на появление Фадлу Давидса в тренерском штабе «железнодорожников».

«Что я об этом думаю? Я уже давно сказал, что немецкая система себя не оправдала. Иностранцев нужно поменять на российских специалистов», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт отметил, что если эти тренеры останутся после зимней паузы в клубе, то это станет проблемой, ведь у них нет опыта проведения сборов, которые длятся два месяца.

Московский «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после десяти туров.