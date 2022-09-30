Агент: Жемалетдинов тренируется по индивидуальному режиму

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, поделился информацией о состоянии футболиста.

«Все по плану проходит, он в расположении команды тренируется, восстанавливается. Проводит необходимые реабилитационные процедуры, все в порядке», — цитирует слова Шпинёва Metaratings.

Агент добавил, что игрок занимается по индивидуальной программе и в целом чувствует себя нормально.

Напомним, Жемалетдинов продолжает восстановление после полученной травме на предсезонном сборе. В текущем сезоне хавбек не принимал участие в матчах.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков после десяти туров.