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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Разочарование — это «Локомотив»

 
23 Сентября 2022 • 18:47 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов прокомментировал результаты московских клубов в РПЛ.

«Разочарование – это «Локомотив». Команда с хорошим бюджетом и традициями находится на 12-м месте. Для такого клуба это очень мало», — цитирует слова Чернышова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что от «Динамо» и «Спартака» всегда ждут борьбы за высокие позиции, но пока им это не удается. Многие думали, что ЦСКА будет биться за золотые медали, а они проиграли «Торпедо», футбол хорош тем, что не предсказуем, добавил тренер.

После десяти туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. Его преследователями являются: «Ростов» (22), ЦСКА (20), «Краснодар» (20) и «Спартак» (19).

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