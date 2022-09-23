Чернышов: «Разочарование — это «Локомотив»

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов прокомментировал результаты московских клубов в РПЛ.

«Разочарование – это «Локомотив». Команда с хорошим бюджетом и традициями находится на 12-м месте. Для такого клуба это очень мало», — цитирует слова Чернышова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что от «Динамо» и «Спартака» всегда ждут борьбы за высокие позиции, но пока им это не удается. Многие думали, что ЦСКА будет биться за золотые медали, а они проиграли «Торпедо», футбол хорош тем, что не предсказуем, добавил тренер.

После десяти туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. Его преследователями являются: «Ростов» (22), ЦСКА (20), «Краснодар» (20) и «Спартак» (19).