Карпукас: «Слава богу, пока повестки близким не приходили»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас сообщил, что пока его близким повестки в военкомат не приходили.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Футбол — это единственное, что даёт сейчас какие-то положительные эмоции. Слава богу, пока повестки близким не приходили», — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний Карпукас провёл в составе «железнодорожников» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 1 октября против «Урала». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.