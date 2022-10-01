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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Когда поздно пить боржоми: «Локомотив» дважды забил в концовке, но всё равно «сгорел» дома в меньшинстве «Уралу»

01 Октября 2022 • 20:57 Комментировать (3)
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

«Локомотив», занимавший 12-е место, принимал «Урал», шедший на 15-й строчке.

Протокол игры  
Локомотив Москва2:4Урал
  7'Каштанов Алексей (0:1)
  41'Юшин Александр (0:2)
  62'Ранджелович Лазар (0:3)
  65'Мишкич Даниэль (0:4)
(1:4) Баринов Дмитрий90'  
(2:4) Игнатьев Иван90'  
Худяков ДаниилНенахов Максим  13'Магкеев Станислав 70' (Мампасси Марк ( 70') Едвай ТинТикнизян НаирКарпукас АртёмМарадишвили Константин 65' (Живоглядов Дмитрий ( 65') Керк Джирано 46' (Митай Марио ( 46') Миранчук Антон 37' (Баринов Дмитрий ( 37') Pedrinho VI4 65' (Игнатьев Иван ( 65') Изидор Вильсон
Запасные: Гилерме МаринатоКамано ФрансуаКуликов ДаниилКузьмичев ИванРаконьяц МаркоРаков ВадимСавин Андрей
Помазун ИльяБевеев Мингиян  57' 63' (Влут Рай ( 63') Бегич СильвиеИллой-Айет ЭммерсонГогличидзе ЛеоРанджелович Лазар 70' (Урунов Остон ( 70') Сиссе Ибраима  73' 78' (Сунгатулин Фаниль ( 78'  88') Газинский ЮрийМишкич ДаниэльКаштанов Алексей 63' (Кулаков Денис ( 63') Юшин Александр 70' (Железнов Юрий ( 70')
Запасные: Герасимов АлексейБыковский ИльяФилипенко ЕгорЕгорычев АндрейАлексеев Никита
01 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Видео

0:3. Гол Лазара Ранджеловича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Лазара Ранджеловича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:4. Гол Даниэла Мишкича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:4. Гол Даниэла Мишкича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Сунгатулин получил прямую красную (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Сунгатулин получил прямую красную (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:4. Гол Дмитрия Баринова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:4. Гол Дмитрия Баринова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:4. Гол Ивана Игнатьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:4. Гол Ивана Игнатьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Набрав в десяти первых турах РПЛ лишь девять очков, «Локомотив» повторил свой худший старт в истории Премьер-лиги, который был у него в неудачном сезоне-2016/2017. Тогда «железнодорожники» в итоге финишировали на восьмом месте, а сейчас шли на двенадцатом. «Урал» начал чемпионат ещё хуже и к отчётному матчу подобрался на пятнадцатой строчке, но для него это обычная история. В отличие от «Локомотива», который ещё в прошлом сезоне поначалу мог ассоциироваться с борьбой за медали. Что касается третьего тура Кубка России, то «путейцы» в середине уходящей недели разобрались с «Химками» со счётом 5:0, а екатеринбуржцы оказались сильнее московского «Торпедо» на уровне 1:0.

«Локомотив» хорошо провёл самые первые минуты с точки зрения движения. Изидор весьма перспективно прорывался по правому полуфлангу, но не попал в створ с острого угла. Однако, как вскоре выяснилось, это ничего не значило. Потому что «Урал» уже на седьмой минуте с лёгкостью открыл счёт. Юшин отпасовал в штрафную с левого фланга, Газинский грамотно пропустил мяч, а Каштанов подцепил его, развернулся и вкрутил под дальнюю штангу (0:1).

Одной проблемы «Локомотиву» было мало, и он навлёк на себя другую. Ненахов в центре поля целеустремлённо подкатился в ноги Газинского, который взлетел в воздух и упал. Главный судья Сергей Иванов сначала показал Ненахову жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил её на красную. Вдесятером «железнодорожники» чувствовали себя на поле, мягко говоря, не очень. Обострения возле ворот усилились в конце тайма.

Гости тоже грубо ошиблись сзади, а именно Бегич, но Помазун выиграл дуэль у Изидора, а вот после потери на ровном месте Тикнизяна Юшин вогнал мяч в сетку на левой штанге после прострела справа от Ранджеловича (0:2). И ещё хорошо для «железнодорожников», что к перерыву счёт не возрос до крупного. В обороне хозяев царил проходной двор, в то время как гости запороли два железных шанса. Юшин шарахнул в перекладину, а Ранджелович не реализовал рандеву с Худяковым.

Второй тайм тоже не принёс «железнодорожникам» практически ничего хорошего, за исключением частностей в концовке. Мишкич и Ранджелович не реализовали по моменту из зоны левого инсайда, после чего Ранджелович всё же укатил мяч в дальний угол (0:3). И ещё: на 65-й минуте Мишкич замкнул скидку головой Газинского, перед которой была подача Ранджеловича с углового (0:4). Далее Мишкич вполне мог оформить дубль, но немножко не попал в створ с правого полуфланга.

«Локомотив» проиграл «Уралу» по всем статьям, от «А» до «Я». Команда из зоны вылета без вопросов почти разгромила на выезде московский клуб, который ещё недавно год за годом занимал второе место в чемпионате. Ну и что с того, что «красно-зелёные» провели подавляющую часть матча в меньшинстве? Это не оправдывает беспомощного поражения, тем более что первый гол «путейцы» пропустили ещё в равных составах.

А ведь три дня назад «Локомотив» сам выступил примерно в роли «Урала», разгромив в гостях «Химки» 5:0. Однако то был Кубок, а это чемпионат. «Железнодорожники» сохранили 12-е место, но в плане символичности сделали заявку на вылет в Первую лигу. Абсолютно заслуженно крупно или почти крупно проиграть дома команде с 15-го места – это за гранью. В конце матча, кстати, составы уравнялись, поскольку жёлтая карточка Сунгатулина за фол на Изидоре была также изменена на красную после ВАРа.

Возможно, это кое на что повлияло, так как в компенсированное время Баринов головой переправил мяч в сетку сквозь руки Помазуна после навеса слева от Изидора (1:4), а Игнатьев замкнул подачу Живоглядова с другого фланга (2:4). Но было уже поздно подопечным Йозефа Циннбауэра пить боржоми, как говорится. К тому же, это четвёртое подряд их поражение в РПЛ. 

Кирилл Иванцов

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Комментарии (3)
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One Live
01 Октября 2022 в 21:59
Девки жгут!
Bathet30
01 Октября 2022 в 21:25
Какие то чудеса в Локо творятсяч если Баринов в стартовом саставе не нужен.
ингерман
01 Октября 2022 в 21:04
ай калхозник пятому калесу приделал ышо четыре и отправел ржавую дрезину пад аткос.. А-ха-ха-ха! )))
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окончен Локомотив Москва 2:4 Урал
02.10  14:00 Факел ... Торпедо Москва 1.81 3.85 4.40
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
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