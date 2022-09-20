Широков: Захарян не является звездой

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступления полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«У Арсена был хороший период, медиа сделали из него звезду. Но пока в полном смысле слова Захарян звездой не является», — цитирует слова Широкова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в нынешнем составе «Динамо» нет никаких звезд. Сейчас Захаряну нужно пережить этот неудачный отрезок, а зимой набрать необходимые кондиции, добавил Широков.

В текущем сезоне 19-летний футболист московского клуба забил один мяч и записал на свой счет две голевые передачи в 11 матчах с учетом всех турниров.