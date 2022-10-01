Мещеряков: «В «Локомотиве» есть руководитель, он должен принимать решения»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Эта неудача стала уже четвертой кряду для «Локомотива», и бывший председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков считает, что руководству пора принимать решительные меры.

- Не хочется говорить на эту тему. Столько уже всего сказано… Есть руководитель, он должен принимать решения в клубе и отвечать за них. Больше добавить нечего, - заявил Мещеряков в эфире телеканала «Матч ТВ».