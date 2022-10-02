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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Баринов — о руководстве «Локомотива»: «У них там немецкая фирма, чтобы готовить и продавать игроков, но меня это не интересует»

02 Октября 2022 • 13:09 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о поражении «железнодорожников» в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

Напомним, что по итогу 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» набрали лишь девять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Баринов считает, что в таких результатах московской команды виновато немецкое руководство клуба. 

«У них там немецкая фирма, чтобы готовить и продавать игроков, но меня это не интересует, я хочу смотреть футбол.

Они не умеют продавать, не понимают в бизнесе, в футболе, поэтому такой плачевный результат. Ничего не умеют, надо менять всех людей, тех, кто меняет тренеров. А если хотят угробить, то никого не надо менять, оставьте их, всё правильно делают», — цитирует Баринова Metaratings.

Также артист не стал исключать, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ по итогам нынешнего сезона, поскольку, по мнению Баринова, команда не готова физически и не обладает психологическим духом.

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 8 октября против «Сочи». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов
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