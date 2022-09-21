Наумов считает, что легионеры начнут ещё более активно покидать российские клубы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что вскоре иностранные легионеры в силу объявления частичной мобилизации начнут покидать Россию. Многие из них сделали это в начале весны, но, по мнению Наумова, сейчас процесс усилится.

- Я думаю сейчас еще больше легионеров будут приостанавливать контракты. В первой половине года было непонятно, на сколько Россию исключили. Сейчас можно сказать, что это надолго, - цитирует Наумова «РБ Спорт».

Наумов руководил «Локомотивом» с 2007 года по 2010, при нем не было выиграно титулов, однако, с другой стороны, он многое сделал для улучшения тренировочной инфраструктуры клуба, а также для клубного стадиона.