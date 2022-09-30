Сулейманов рассказал, что ему помешало закрепиться в «Локомотиве»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», рассказал, что помешало ему закрепиться в составе «железнодорожников».

Футболист поблагодарил тогдашнего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина за то, что он привлёк его к команде, хоть и предоставлял своему подопечному мало игровой практики.

«На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал и результаты команды при этом были хорошими — значит, делал всё правильно», — приводит слова Сулейманова «Чемпионат».

Напомним, Сулейманов выступал за «Локомотив» в период с 2017 по 2021 год. Всего в составе «железнодорожников» форвард провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.