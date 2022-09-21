Стали известны сроки восстановления Бикфалви и Подберёзкина

Стали известны сроки восстановления игроков «Урала» Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберёзкина.

Официальный сайт екатеринбургского клуба сообщает, что румынский форвард из-за травмы ноги пропустит около двух недель, а российский хавбек выбыл на четыре недели.

В текущем сезоне Бикфалви провёл в составе «Урала» 12 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами. 30-летний Подберёзкин отметился одной результативной передачей в 11 встречах.

После 10 проведённых туров «Урал» набрал четыре очка и занимает предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч «Урал» проведёт 1 октября против «Локомотива».