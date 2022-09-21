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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны сроки восстановления Бикфалви и Подберёзкина

 
21 Сентября 2022 • 09:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Стали известны сроки восстановления игроков «Урала» Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберёзкина.

Официальный сайт екатеринбургского клуба сообщает, что румынский форвард из-за травмы ноги пропустит около двух недель, а российский хавбек выбыл на четыре недели.

В текущем сезоне Бикфалви провёл в составе «Урала» 12 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами. 30-летний Подберёзкин отметился одной результативной передачей в 11 встречах.

После 10 проведённых туров «Урал» набрал четыре очка и занимает предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч «Урал» проведёт 1 октября против «Локомотива».    

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Вячеслав Подберёзкин Эрик Бикфалви
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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