Каштанов: «Каждая победа - это здорово»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Успех «Урала» прокомментировал нападающий клуба Алексей Каштанов, который пояснил, что его команда прибавляет в прессинге, отсюда и прогресс.

- Каждая победа для нас — очень здорово, и мы над этми работаем. Каждый матч мы стараемся прессинговать защитников и забивать мячи. В плане психологии, это однозначно рывок вперед, - заявил Газинский в эфире телеканала «Матч Премьер».